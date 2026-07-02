CASTELLI: ESCLARECIERON EL ROBO DE UNA CAMIONETA Y LA RESTITUYERON A SU DUEÑO
El vehículo fue restituido a su propietario y, durante el procedimiento, los investigadores detectaron que el sospechoso registraba un pedido de captura vigente desde 2018.
Personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli recuperó una camioneta que era buscada en el marco de una investigación por una denuncia radicada por un hombre de 49 años.
Tras diversas tareas investigativas, los efectivos localizaron una camioneta Peugeot 504 blanca que se encontraba en poder de un comerciante de 34 años, quien manifestó haberla adquirido de buena fe y la entregó voluntariamente para evitar inconvenientes legales. Por disposición del fiscal de turno, el rodado fue restituido en el lugar a su legítimo propietario, una vez acreditada la titularidad.
En continuidad con la investigación, efectivos de la División Investigaciones Complejas demoraron e identificaron al presunto autor del hecho, un hombre de 37 años.
Al verificar sus antecedentes mediante el sistema biométrico SIGEBI, constataron que registraba un pedido de aprehensión vigente desde 2018 por una causa de robo. No obstante, por disposición del Equipo Fiscal N.º 2, fue notificado tanto de la presente causa como del requerimiento judicial pendiente, continuando en libertad y con la obligación de presentarse este viernes ante los estrados judiciales.