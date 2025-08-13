CASTELLI: FIESTA PATRONAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
13 agosto, 2025
Las celebraciones centrales por el Día de la Patrona de la ciudad se llevarán a cabo el día viernes 15 de agosto
A la medianoche del jueves, habrá una caravana de vehículos por las calles de Castelli con la Imagen de la Virgen para dar inicio a los festejos
El viernes a las 8 de la mañana habrá una bicicleteada para niños.
A las 10 de la mañana se celebrará la primera misa del día para los peregrinos de distintas comunidades rurales
Por la tarde será la procesión central con la imagen de la Virgen del Valle por las calles de Castelli. Luego, la misa central frente al templo
Para cerrar la jornada, se realizará el tradicional festival en honor a la Virgen del Valle con destacadas actuaciones de artistas de la región.