CASTELLI: HALLAN A UN NIÑO DE DOS AÑOS SOLO EN LA VÍA PÚBLICA Y LO RESTITUYEN A SU FAMILIA
28 diciembre, 2025
El menor fue encontrado en inmediaciones de una estación de servicio y, tras un rápido operativo, fue entregado sano y salvo a sus padres.
Este domingo por la mañana, personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli intervino tras ser alertado por empleados de una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida San Martín y calle Salta, donde se encontraba un niño de dos años solo y asustado.
De inmediato, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar a los progenitores del menor en una parroquia cercana, donde se desarrollaba una celebración religiosa. Luego de constatar la situación, el niño fue entregado a su familia, encontrándose en buen estado de salud.