CASTELLI: HALLARON UN TAPIR HERIDO EN UN CAMINO RURAL – HABRÍA SIDO ATROPELLADO
26 noviembre, 2026
Un ejemplar macho adulto de tapir fue encontrado con graves lesiones en un camino vecinal de Paraje Pampa Argentina. El animal presenta heridas en distintas partes del cuerpo y tiene inmovilidad total en sus patas traseras.
Sobre el camino se detectaron marcas de arrastre y frenada que serían de una camioneta.
Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental el animal fue trasladado al Complejo Ecológico Municipal de Saenz Peña donde continuará recibiendo atención veterinaria.