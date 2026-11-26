Hubo crudos relatos nunca antes escuchados, lágrimas, risas y entrega de presentes y reconocimiento al coraje al Soldado Ovidio Ceballos. Este domingo 25

EMOTIVO ENCUENTRO DE EX COMBATIENTES EN EL TACURUZAL

NIEVAS SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE DEL IPRODICH

El intendente de Juan José Castelli, Dr. Oscar Alberto Nievas recibió al presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con