CASTELLI: HERNÁN ESCOBAR ASUMIÓ COMO DIRECTOR DE ZONA INTERIOR Y ANUNCIÓ MÁS PRESENCIA POLICIAL EN LOS BARRIOS
El comisario Hernán Escobar asumió como nuevo director de Zona Interior Juan José Castelli de la Policía del Chaco, dejando su anterior función al frente del Departamento Rural. En diálogo con César Medina, de Radio Fan, explicó cuáles serán sus principales objetivos y lineamientos de trabajo.
Escobar, quien cuenta con 23 años de servicio en la fuerza, tendrá ahora bajo su responsabilidad la seguridad preventiva de Juan José Castelli y las distintas dependencias policiales del departamento General Güemes, incluyendo Tres Isletas.
El nuevo director señaló que uno de sus principales objetivos será incrementar los operativos y reforzar la presencia policial en las calles y los barrios, además de fortalecer el contacto directo con vecinos y comerciantes.
“Vamos a tratar de incrementar los operativos, generar mayor presencia policial en la calle y llegar a los barrios con la tarea preventiva”, sostuvo Escobar, quien adelantó que mantendrá reuniones con los jefes de las distintas unidades para establecer los nuevos lineamientos de trabajo.
En ese sentido, confirmó que los operativos realizados durante el último fin de semana tendrán continuidad. Anticipó operativos sorpresivos, controles, requisas y cacheos, además de una mayor presencia en la zona céntrica y comercial.
“Queremos estar cerca del ciudadano, tener un contacto mano a mano con el vecino y el comerciante”, remarcó.
Recursos y móviles
Otro de los puntos abordados fue la situación de los móviles policiales. Escobar reconoció que existen vehículos con inconvenientes mecánicos y aseguró que ya se encuentra realizando gestiones para recuperar unidades y mejorar los recursos disponibles.
También adelantó que se buscará aprovechar los recursos humanos y logísticos existentes, para reforzar las tareas preventivas.
Trabajo con menores
Respecto de la nueva legislación vinculada al régimen penal juvenil, Escobar explicó que la Policía deberá adaptar sus procedimientos y mantener una articulación permanente con la Justicia.
Según indicó, ya se realizaron reuniones entre personal policial y representantes del ámbito judicial para establecer criterios de trabajo ante situaciones en las que estén involucrados menores.
También pidió colaboración a la comunidad y llamó a los vecinos a realizar las denuncias correspondientes y comunicar situaciones que requieran intervención policial.
“Que confíen en la Policía, que la Policía va a llegar y va a prevenir. La seguridad la hacemos entre todos”, expresó.
Durante la entrevista, se trató una preocupación manifestada por vecinos que aseguran haber concurrido a dependencias policiales y encontrarse con dificultades para radicar denuncias por falta de información o datos.
Ante esta situación, Escobar fue contundente: “No debería ocurrir eso” y recordó que el personal policial está obligado a recepcionar la denuncia, aun cuando el denunciante no cuente con toda la información.
Explicó que posteriormente se realizan los trámites legales correspondientes y que, ante inconvenientes con la documentación, el denunciante puede solicitar una constancia de la denuncia realizada.
El nuevo director de Zona Interior aseguró que trabajará para corregir este tipo de situaciones y adelantó que transmitirá estas directivas a los efectivos de las distintas dependencias.
Con este nuevo desafío, Escobar aseguró que buscará fortalecer la prevención, recuperar recursos y mantener una presencia policial más cercana a los vecinos de Castelli y la región.
RADIO FAN