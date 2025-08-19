CASTELLI: IMPORTANTE AUMENTO EN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
19 agosto, 2025
En diálogo con Cesar Medina por Radio FAN la Comisario Leguizamon dejó los siguientes datos:
167 botones antipáticos activos en Castelli.
Después del área Metropolitana y Saenz Peña sigue Castelli.
De 10 mujeres que sufren violencia solo 3 se animan a denunciar.
Es importante contener y acompañar a quien sufre violencia para que realicen las denuncias y seguir con el proceso.
Por semana se activan dos o tres botones. Gracias a Dios llegamos siempre a tiempo. Trabajamos muy bien con Fiscalía y Justicia.
Comisario Leguizamon – Comasaria de la Mujer
