CASTELLI: IMPRESIONANTE INCENDIO EN AUTOSERVICIO PEDRITO MOVILIZÓ A BOMBEROS DE CUATRO LOCALIDADES
La presencia de garrafas en el local llevó a pedir refuerzos de Sáenz Peña, Tres Isletas y Villa Río Bermejito. SECHEEP y el Municipio también colaboraron en el operativo.
Un incendio se desató alrededor de las 2:50 de este sábado en el autoservicio «Pedrito», de la familia Pop, ubicado sobre la calle Dr. Vázquez, en el barrio Cichetti de Juan José Castelli. Las llamas afectaron mercaderías y se extendieron dentro del establecimiento.
En una primera instancia trabajó la División Bomberos de Castelli, con apoyo de efectivos de las comisarías Primera y Segunda y del Departamento 911. El personal policial realizó cortes de tránsito y despejó la zona para facilitar las tareas de emergencia.
Por la magnitud del fuego y la presencia de garrafas de gas en el comercio, se pidió colaboración a la División Bomberos de Sáenz Peña y a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Tres Isletas y Villa Río Bermejito que asistieron al lugar.
También participaron trabajadores de SECHEEP y del Municipio local. El gobierno municipal aportó recursos y un camión cisterna para abastecer de agua a los equipos de emergencia.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso, mientras que personal de la División Criminalística realizó las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho. No se registraron personas heridas, pero el incendio ocasionó incalculables daños materiales.