CASTELLI: INCAUTARON UN CAMIÓN CON PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO TRAS ALLANAMIENTO

A pesar de los dichos y explicaciones por parte de las autoridades de SECHEEP, los usuarios chaqueños terminan pagando la energía más cara

CHACO TIENE LA ENERGÍA MAS CARA DEL PAÍS

NIEVAS LLAMÓ A LA UNIDAD DEL PUEBLO PARA SEGUIR CRECIENDO COMO CHAQUEÑOS

El Acto por los 64 años de la provincialización del Chaco se realizó en la Escuela 1002 del Barrio La paz, en Castelli.