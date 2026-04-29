CASTELLI: INSTALARÁN ANTENAS STARLINK EN ESCUELAS RURALES DE LA REGIÓN
La Dirección Regional Educativa N° 2 informó que el Ministerio de Educación del Chaco, en articulación con la empresa Ecom Chaco, continuará con el operativo de instalación de conectividad satelital en establecimientos rurales.
Las escuelas incluidas en esta etapa del operativo son:
EEP N° 232, paraje El 44
EEP N° 405, paraje El 44
EEP N° 474, El Asustado
Escuela N° 774, La Gerónima
Escuela N° 1036, Campo Florido
EEP N° 226, paraje La Esperanza (nivel primario y anexo secundario de Zaparinqui)
EEP N° 429, Campo Florido
EEP N° 916, paraje La Gloria (base y anexo El Gramillar)
Desde la cartera educativa destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la conectividad en zonas rurales, garantizando el acceso a herramientas digitales tanto para estudiantes como docentes.
La instalación de antenas Starlink permitirá optimizar el acceso a internet en instituciones alejadas de los centros urbanos, favoreciendo el desarrollo educativo y reduciendo la brecha digital en la región.
Ampliaremos.