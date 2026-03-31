CASTELLI: INTENTÓ EVADIR UN CONTROL POLICIAL Y TERMINÓ CAPTURADO CON MÁS DE 7 KILOS DE MARIHUANA
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la “División Operaciones Drogas Interior” en un camino rural.
Este martes por la tarde, personal policial desplegó un operativo de control vehicular e identificación de personas en un camino rural del paraje El Juramento, en la localidad de Juan José Castelli. La intervención se realizó en tareas preventivas y de lucha contra el narcotráfico.
Durante el operativo, los agentes observaron una motocicleta de 110 cc que circulaba en sentido desde Villa Río Bermejito hacia Castelli. El conductor, al advertir la presencia policial, evadió las señales de detención, por lo que un efectivo debió interponerse en su trayecto, logrando frenar la marcha tras un leve impacto, sin que se registraron lesionados.
Al identificar al motociclista y examinar la bolsa arpillera que transportaba, los uniformados detectaron un fuerte olor característico a marihuana. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En presencia de testigos, se procedió a la requisa del bulto, constatándose que contenía más de 7,7 kilogramos de sustancia vegetal que, tras la prueba de campo, arrojó resultado positivo para cannabis. La droga se encontraba oculta bajo una capa de vegetación para disimular su contenido.
Como resultado del procedimiento, se secuestró la sustancia estupefaciente y la motocicleta utilizada para el traslado. Además, un joven de 23 años fue detenido en el lugar, quedando a disposición de la Justicia Federal en una causa por presunta “infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737”.
Las autoridades indicaron que se continuarán con las actuaciones correspondientes y no se descartan nuevas diligencias en el marco de la investigación.