CASTELLI: INTENTÓ PASAR DROGA PARA SU HIJO DETENIDO
El procedimiento se realizó en la Comisaría Segunda, durante el control de alimentos que una mujer llevó para un detenido.Este lunes, efectivos de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli detectaron dos pequeños envoltorios con sustancias estupefacientes durante una requisa de alimentos destinados a una persona alojada en esa dependencia.
El procedimiento se realizó cuando una mujer de 52 años se presentó para entregar una bolsa que contenía productos cárnicos, entre ellos pollo, para su hijo detenido en la causa del supuesto hurto.
Al inspeccionar el contenido, el personal policial encontró dos “bochitas” ocultas en el interior: una con una sustancia vegetal verde amarronada, compatible con marihuana, y otra con una sustancia blanquecina, similar a cocaína.
Los elementos fueron secuestrados y se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. La mujer fue identificada y quedó en libertad.