CASTELLI: INTERCEPTARON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA DESDE 2024
Se trata de un hombre de 30 años.
Durante las últimas horas de este martes, un patrullaje preventivo desplegado por personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM – Lince) finalizó con la localización y detención de un hombre de 30 años sobre quien pesaba una orden de detención judicial activa desde mayo de 2024.
El procedimiento ocurrio a las 23:20. Mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención por la Chacra N° 108, interceptaron a un transeúnte para su identificación.
Al verificar los datos personales del sujeto de 30 años en la plataforma digital SIGEBI Móvil, dectetaron que era requerido por la justicia.
La medida judicial era requerida por el Equipo Fiscal N° 2, a través de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli.
El demorado fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a Comisaría Segunda a los fines de ser puesto a disposición de la magistratura interviniente.