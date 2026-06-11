CASTELLI: JURADO POPULAR DECLARÓ CULPABLE A ACUSADO DE ABUSO SEXUAL A TRES NIÑAS
Un jurado popular declaró culpable en Juan José Castelli a un varón acusado de cinco hechos de abuso sexual que tuvieron como víctimas a tres niñas. El veredicto fue por dos hechos de «abuso sexual con acceso carnal agravado por causar una enfermedad grave», dos de «abuso sexual gravemente ultrajante» y uno de «abuso sexual simple agravado por la guarda».
El juicio por jurados en la causa 89/2025-6 tuvo como jueza técnica a la camarista Gladis Regosky, el fiscal de cámara fue Carlos Fabricio Calvo, la defensa del imputado quedó a cargo del Gustavo Pablo Kleisinger, defensor oficial Nº 1 y la querella fue representada por Otto Bernardo Spinnenhirn, defensor oficial Nº 2. Además, intervinieron el perito intérprete de las lenguas wichi, Carlos René Garcia, y qom, Mariela Carrasco. También participó la Oficina Judicial de Juicio por Jurados integrada por Alejandro Pellizzari, Victor Meza y Natalia Morante.
Durante la primera audiencia quedó definido el jurado y la jueza leyó las instrucciones iniciales. El martes fue el momento de los alegatos de apertura y la producción de la prueba con declaraciones testimoniales. El miércoles las partes presentaron los alegatos de clausura y Regosky impartió las instrucciones finales previas a la deliberación del jurado.