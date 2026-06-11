CASTELLI: JURADO POPULAR DECLARÓ CULPABLE A ACUSADO DE ABUSO SEXUAL A TRES NIÑAS

“SI NOS SEGUIMOS VACUNANDO SEGURAMENTE PARA SEPTIEMBRE PODREMOS VOLVER A LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS” SEÑALÓ EL INTENDENTE SANDER EN EL LANZAMIENTO DEL DEPORBINGO

Este miércoles por la mañana el Intendente de Juan José Castelli, Pio Oscar Sander, encabezó el lanzamiento del Deporbingo. Lo hizo junto a