CASTELLI: LA COSAP INCORPORARÁ PANELES SOLARES Y SERÁ PIONERA EN ENERGÍA LIMPIA
La Cooperativa Gregorio A Portillo de Juan José Castelli (COSAP) avanza en la incorporación de energía renovable mediante la instalación de paneles solares en su sede administrativa, posicionándose como una de las primeras instituciones locales en adoptar este sistema.
Así lo confirmó su presidente, Agustín Detzel, quien destacó que la iniciativa busca reducir el consumo eléctrico y avanzar hacia el uso de energías limpias. “Vamos a ser la primera institución de Castelli en proveernos de energía a través de paneles solares”, afirmó.
El titular de la COSAP explicó que el proyecto apunta a cubrir el alto consumo diario del edificio administrativo. “El mayor consumo es durante el día, por la cantidad de oficinas y el movimiento que hay, entonces es una forma de adaptarnos a lo que se viene en energías renovables”, señaló.
Según adelantó, el sistema podría entrar en funcionamiento el próximo 17 de mayo, en coincidencia con el aniversario de la cooperativa. “Queremos ponerlo en marcha para esa fecha”, indicó.
En cuanto al servicio, Detzel aseguró que la provisión de agua en Castelli se mantiene estable. “La distribución es normal, tanto en caudal como en presión”, precisó, y agregó que la planta potabilizadora de Puerto Lavalle opera sin inconvenientes.
Respecto al comportamiento del río, remarcó que este año no se registraron problemas como en temporadas anteriores. “No hemos tenido inconvenientes, comparando con otros años”, sostuvo, y anticipó que la altura actual del río podría mantenerse por más tiempo debido a la situación en las cuencas superiores.
Por otra parte, informó que avanzan obras en la red de agua en la zona de Zaparinqui donde restan completar unos 2.400 metros de cañería. “Si el tiempo acompaña, en unas dos semanas podríamos estar terminando la red interna”, detalló.
Además, destacó el desarrollo del predio el Malha como espacio recreativo y turístico, con mejoras en infraestructura y actividades deportivas, junto con gestiones para declararlo reserva natural.
De esta manera, la COSAP no solo garantiza el servicio esencial de agua potable, sino que también se proyecta como referente en la incorporación de energías renovables en la región.
Furnte: Panorama Interior