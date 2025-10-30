CASTELLI: LA JUSTICIA ORDENÓ AL NBCH FRENAR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A UN DOCENTE JUBILADO QUE FUE ESTAFADO
Un docente jubilado de la provincia de la ciudad de Castelli logró frenar deducciones ilícitas de su haber jubilatorio gracias a una rápida acción legal tras ser víctima una estafa telefónica.
La abogada de la víctima María José Retamar, dialogó con Cesar Medina de Radio Fan, donde detalló que el engaño tuvo su raíz en “un anuncio falso en Facebook que promocionaba descuentos para jubilados con la «Tarjeta Tuya» del Nuevo Banco del Chaco, donde su cliente había crackeado, esto lo dirigió a un chat de WhatsApp donde, haciéndose pasar por personal del banco, le solicitaron su número de DNI y le hicieron una videollamada.
Mediante el escaneo del rostro y la obtención del DNI, los delincuentes accedieron a su cuenta bancaria y en cuestión de minutos, los estafadores lograron obtener cinco préstamos y seis transferencias de la cuenta del docente jubilado, sumando un total cercano a 7 millones de pesos.
La profesional señaló que “Tras realizar el reclamo en el banco y presentar una denuncia penal sin obtener respuesta, el estudio de abogados interpuso una medida cautelar innovativa junto con una demanda por nulidad de contratos, daños y perjuicios”.
En este sentido, destacó la labor de la justicia que rápidamente se expidió ante la medida y frenó un perjuicio irreparables a la victima cuyo único ingreso es su haber jubilatorio, que estuvo meses sin cobrar debido a esta deuda fraudulenta.
Como continuidad, la dra. Retamar indicó que se notificará al Banco quien deberá cesar con los descuentos, para que en este mes su cliente pueda percibir nuevamente sus ingresos.
El estudio jurídico continúa trabajando como querellantes en el expediente penal con el objetivo de identificar a los responsables detrás del número de teléfono utilizado y recuperar el dinero sustraído.
Para finalizar la abogada sostuvo, “es sumamente importante que quienes son victimas de estas estafas se asesoren con sus abogados de confianza, en este caso fue esto y los actos previos los que condicionaron este resultado ante la justicia.”
Fuente: Radio FAN.-