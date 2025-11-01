CASTELLI: LA NUEVA COMISIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO MANTUVO SU PRIMER REUNIÓN
1 noviembre, 2025
Fue este viernes 31 de octubre por la noche.
La nueva Comisión de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Castelli se reunió para realizar su presentación formal.
En la misma se trataron temas inherentes al desarrollo de la Institución destacando que se trata de mucha gestión. En ese sentido recordaron una importante cantidad de gestiones realizadas destacando en éste último tiempo la llegada de la Gerencia de SECHEEP a Castelli lo que redunda en un avance significativo. Además en el mismo sentido se mencionaron soluciones energéticas para el Sector del Parque Industrial y el acceso norte donde se lleva adelante un interesante desarrollo.