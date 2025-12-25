CASTELLI: LA PERSONA HALLADA SIN VIDA HABRÍA FALLECIDO POR ELECTROCUCION
GACETILLA DE PRENSA POLICIAL
La Policía del Chaco informa que, en relación al hecho ocurrido en la ciudad de Juan José Castelli en el Barrio Curishi, donde una persona fue hallada sin vida en la vía pública, en una primera instancia se manejó de manera preventiva la posibilidad de un hecho violento, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes.
Con el avance de las diligencias en el lugar, la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, División Bomberos y personal técnico de la empresa SECHEEP, permitió establecer que el fallecimiento no se habría producido como consecuencia de un hecho violento, sino que la causa del deceso sería compatible con una electrocución, conforme información preliminar aportada por la médica forense.
Asimismo, se constató la presencia de tensión eléctrica activa en el sector, procediéndose al corte inmediato del suministro eléctrico por razones de seguridad.
El hecho es investigado con intervención del Fiscal de Investigación Penal en turno, Dr. Fabricio Calvo, quedando la determinación definitiva de la causa de muerte sujeta al informe médico legal correspondiente.
La Policía del Chaco informa a la comunidad a fin de llevar tranquilidad y evitar interpretaciones erróneas.