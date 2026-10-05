CASTELLI: LA POLICÍA DETUVO A DOS MALVIVIENTES QUE OFRECÍAN ZAPATILLAS A BAJO PRECIO
Secuestraron tres pares que habían sido vendidos a distintas personas y serían parte de los elementos denunciados.
Este lunes, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli avanzaron en una investigación por un supuesto robo y lograron identificar a dos delincuentes que ofrecían zapatillas a precios muy bajos.
A partir de las averiguaciones realizadas, los agentes tomaron conocimiento que los sospechosos, habrían vendido distintos pares de calzado durante el fin de semana.
En ese marco, dos personas entregaron voluntariamente tres pares de zapatillas que habían adquirido recientemente. Se trataba de dos pares deportivos, uno gris oscuro y otro rosa beige, y un par de lona color verde.
Según manifestaron los compradores, habían adquirido los calzados a los hombres investigados durante el domingo, por montos de $10.000 y $5.000.
Posteriormente, los efectivos localizaron y condujeron a los dos sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1.
Por disposición de la fiscal interviniente, ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto robo. Los elementos secuestrados serán entregados a la denunciante previa reconocimiento, mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los demás objetos y avanzar con la investigación.
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