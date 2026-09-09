CASTELLI: LA POLICÍA DETUVO A TRES DELINCUENTES QUE OFRECÍAN ROPA A BAJO PRECIO – LAS MISMAS HABÍAN SIDO ROBADAS DE UN GIMNASIO LA NOCHE ANTERIOR
Dos jóvenes fueron aprehendidos y un menor quedó a disposición de la Justicia luego de un procedimiento realizado este miércoles en Juan José Castelli.
La Policía secuestró indumentaria deportiva, una notebook, un parlante y otros elementos.
Este miércoles 9 de septiembre, efectivos de la Comisaría Primera de Juan José Castelli avanzaron en una investigación por un robo denunciado por una mujer de 46 años.
Según el informe policial, el procedimiento finalizó alrededor de las 12:15, en colaboración con la Comisaría Segunda. Tras diferentes tareas investigativas, los agentes condujeron a dos jóvenes, de 24 y 23 años, y a un adolescente.
De acuerdo con la información brindada por la fuerza, los involucrados se encontraban ofreciendo a muy bajo precio diferentes prendas deportivas sin uso y otros elementos.
Durante el operativo fueron secuestrados seis pares de guantes para gimnasio, una remera deportiva, siete calzas cortas, siete calzas largas, siete tops deportivos, un parlante con luces LED, una notebook del programa Conectar Igualdad y un bolso.
La Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Amelia Lezcano, dispuso la aprehensión de los dos mayores de edad y la continuidad de las actuaciones correspondientes. En cuanto al adolescente, tomó intervención el Juzgado de Familia y la Asesoría en turno, aplicándose las medidas previstas para menores de edad.
Finalmente, las actuaciones y los involucrados fueron derivados a la Comisaría Segunda de Juan José Castelli por razones de jurisdicción.