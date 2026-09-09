CASTELLI: LA POLICÍA DETUVO A TRES DELINCUENTES QUE OFRECÍAN ROPA A BAJO PRECIO – LAS MISMAS HABÍAN SIDO ROBADAS DE UN GIMNASIO LA NOCHE ANTERIOR

Gendarmería Nacional allanó un invernadero en la localidad de Juan José Castelli con más de 500 plantas de cannabis. Tres hombres fueron detenidos,

DESARTICULAN UN CULTIVO CON MAS DE 500 PLANTAS DE MARIHUANA EN CASTELLI

TRES ISLETAS: EL MUNICIPIO CONTROLÓ QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTREGA DE TARJETAS

Funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales asistieron al inicio de la entrega de las Tarjetas de Débito IFE en el Cineteatro “Luis Landrisina”