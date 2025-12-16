CASTELLI: LA POLICÍA SECUESTRÓ 65 MOTOS DURANTE EL FIN DE SEMANA
16 diciembre, 2025
Castelli en Linea 3644713729
Durante el transcurso del fin de semana, personal policial llevó adelante distintos operativos de prevención y control en diversos puntos de Castelli, como así en las distintas localidades dependientes de esta dirección de zona.
Como resultado de los mismos, se procedió al secuestro de un total de 65 motocicletas por infracciones al Código de Faltas vigente, como así también a la identificación de personas en la vía pública.
Estas acciones se enmarcan en los lineamientos de prevención, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público, continuando con este tipo de operativos de manera sostenida.