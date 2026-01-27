CASTELLI: LLUVIA DE DENUNCIAS POR FRAUDE AL SISTEMA ELÉCTRICO Y OPERATIVOS CONTRA CONEXIONES CLANDESTINAS
En Juan José Castelli continúan los operativos contra el fraude al sistema de energía eléctrica administrado por SECHEEP, con múltiples intervenciones para detectar y desconectar conexiones clandestinas a la red.
Según informaron desde la empresa, en las últimas horas se intensificaron los procedimientos como resultado de numerosas denuncias realizadas por vecinos de la ciudad, quienes alertaron sobre irregularidades en el servicio.
“Operativos contra conexiones clandestinas en Castelli, resultados de hoy. Agradecemos a todos los habitantes por ayudarnos mediante las denuncias anónimas”, aseguró Eduardo Martínez, gerente de SECHEEP Zona Norte.
Desde la empresa remarcaron que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito, sino que también generan sobrecargas en la red eléctrica, provocando cortes de suministro y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Asimismo, indicaron que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad, al tiempo que instaron a los usuarios a regularizar sus conexiones para evitar sanciones y problemas legales.
La situación evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los controles para garantizar un servicio equitativo y seguro para toda la comunidad.