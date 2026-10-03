CASTELLI: MOTOCICLISTA ALCOHOLIZADO CHOCÓ A UN MENOR Y QUEDÓ DETENIDO

”CHACO JUEGA” LLEGÓ A EL IMPENETRABLE: MÁS DE 600 JÓVENES COMPITIERON EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

*La jornada contó con la participación de delegaciones de Comandancia Frías, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflores, Wichí y Misión Nueva Pompeya,