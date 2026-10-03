CASTELLI: MOTOCICLISTA ALCOHOLIZADO CHOCÓ A UN MENOR Y QUEDÓ DETENIDO
Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes 2 de octubre en Juan José Castelli dejó como saldo a un adolescente de 13 años lesionado y a un motociclista aprehendido luego de arrojar un elevado resultado en el test de alcoholemia.
El hecho se registró alrededor de las 23:30 horas, sobre calle Timoteo Moreno, entre Ganadero y Uruguay, donde intervino personal de la Comisaría Segunda.
De acuerdo con el informe policial, un hombre de 40 años circulaba a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc cuando, por causas que son materia de investigación, habría embestido desde atrás a un menor de 13 años que caminaba por el lugar acompañado por una mujer.
Tras el impacto, el adolescente fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local, donde fue examinado por el médico de turno. Según el parte, presentaba un traumatismo de cráneo en la zona occipital, por lo que recibió analgésicos y quedó en observación, encontrándose lúcido.
EL TEST DE ALCOHOLEMIA ARROJÓ 2,60
En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, mientras que efectivos de Tránsito Urbano y Patrulla Vial realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor de la motocicleta.
Según informó la Policía, el test practicado al motociclista arrojó un resultado de 2,60, presentando además signos compatibles con intoxicación alcohólica.
Por disposición de la Fiscalía N.º 1, a cargo del Dr. Fabricio Calvo en carácter de subrogante, se procedió al secuestro de la motocicleta y posteriormente el conductor fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como supuestas lesiones en accidente de tránsito.
Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.