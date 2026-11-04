CASTELLI – NUEVAMENTE EL PRODUCTOR FRUTIHORTICOLA WALTER DETZEL EXPORTÓ SU PRODUCCIÓN
Después de varios años de interrupción comercial del sector, Detzel realizó la exportación de zapsllos a Chile .
Este miércoles 4 de noviembre partió desde Juan José Castelli el primer camión cargado con zapallo plomo salteño, con destino a Santiago de Chile, en una operación que marca la recuperación de un mercado para los productores hortícolas del norte provincial.
El regreso de las exportaciones se produce luego de un período en el que los compradores chilenos habían dejado de operar con productores chaqueños debido a demoras aduaneras, exigencias administrativas y pérdidas económicas. Aquellas dificultades, registradas durante experiencias comerciales anteriores, habían deteriorado la confianza de los importadores y frenado los envíos desde la región.
Según informaron los impulsores de la iniciativa, el proceso comenzó en 2023, cuando Walter Javier Detzel, responsable de Sandías Castelli y conocido como “El Messi de la Sandía” , inició gestiones para modificar los procedimientos que dificultaban la comercialización internacional de productos hortícolas.
En ese marco, Detzel planteó la problemática ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien impulsó cambios regulatorios orientados a simplificar los requisitos de acondicionamiento, envasado y exportación, manteniendo los controles sanitarios y aduaneros correspondientes.
“Tuvimos que demostrar que los procedimientos habían cambiado. No era solo sacar una traba, era recuperar la confianza de quienes habían perdido plata” , explicó Detzel.
El primer cargamento está compuesto por zapallo plomo salteño , una variedad que presenta características similares a las del zapallo camote, demandado por el mercado chileno. Su utilización permitió encontrar una alternativa comercial después de las dificultades registradas en los primeros ensayos con semillas específicas.