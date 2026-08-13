CASTELLI: PERSONAL DE COMISARÍA 2DA ESCLARECIÓ UN HURTO Y RECUPERÓ MOTOCICLETA
Este viernes alrededor de las 18 hs personal policial logró capturar al ladrón y recuperar la motocicleta 🏍
Se trata de una motocicleta que había sido robada en Quinta 114 pasada las 15 hs cuando una mujer llegó a su casa y dejó el rodado en la vereda. Pasados unos 20 minutos se percató de que ya no se encontraba en el lugar y al dialogar con los vecinos señalaron al delincuente conocido como Tobias.
Personal de la mencionada unidad abocados a tareas investigativas logran el secuestro del bien sustraído el cual fue abandonado por el sindicado como supuesto autor del hecho sito en Quinta 114. El mismo transportaba el rodado detallado y al ser visto por lugareños estos provocaron que abandonara el rodado y se diera a la fuga. Posteriormente desde Chacra 65 se logró conducción del delincuente de 22 años.
Tomó razón Magistrado Actuante dispuso se procuren recabar declaraciones testimoniales y sea notificado de *APREHENSIÓN* en causa “SUP. HURTO AGRAVADO”.