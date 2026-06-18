CASTELLI: PERSONAL DEL C.O.M. DETUVO UN INDIVIDUO CON PEDIDO DE CAPTURA

El MUT de Castelli continúa brindando un rol almuerzo para los que más lo necesitan.Esta nueva cruzada solidaria de la Agrupación dio inicio

MISIÓN NUEVA POMPEYA: DETUVIERON A TRES HOMBRES Y SECUESTRARON MÁS DE DOS KILOS DE MARIHUANA



Los implicados intentaron evadir un control y fueron interceptados. En la tarde de hoy, alrededor de las 16, personal de la División Operaciones