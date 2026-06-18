CASTELLI: PERSONAL DEL C.O.M. DETUVO UN INDIVIDUO CON PEDIDO DE CAPTURA
Pasadas las 2:30 de la madrugada el Personal del C.O.M. fueron alertados por Operador en Turno de Monitoreo y Video Vigilancia sobre un supuesto desorden en Chacra N° 66. Al llegar al lugar, personal policial se entrevistó con una persona quien manifestó que su hijo estaba ocasionándole molestias en su hogar en aparente estado de ebriedad. Al lograr dar con el sujeto señalado, se encontraba llevando a cabo desorden a pocos metros del lugar mencionado, como así también agrediendo verbalmente a los uniformados. Motivo por el cual se procede a la reducción del ciudadano quien resultó ser J. L. M. Consultado Sistema *SIGEBI*, mismo arrojó *PEDIDO ACTIVO/POSITIVO*. Seguidamente, se procede a la conducción hasta nosocomio local donde fue examinado por galeno en turno y luego entregado Cría. 2° J. J. Castelli por razones de jurisdicción.