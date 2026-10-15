CASTELLI: PRESO POR ROBAR CERVEZA

Gremios docentes paran hoy y mañana en rechazo a la reforma laboral y «ante la total falta de respuestas del Gobierno» Desde la

SITECH CASTELLI Y FESICH PARA HOY Y MAÑANA

EN PUERTO TIROL, CAPITANICH HABILITÓ EL NUEVO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL SINDICATO DE CAMIONEROS

“Es un espacio que promueve la reunión y la organización de trabajadores y trabajadoras. En 2019 asumimos el compromiso de esta obra que