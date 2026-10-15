CASTELLI: PRESO POR ROBAR CERVEZA
Un hombre de 31 años fue aprehendido tras una investigación policial que permitió recuperar un cajón con 12 botellas de cerveza sustraído de un comercio ubicado sobre avenida General Güemes, en Juan José Castelli. Una mujer también fue señalada como presunta participante del hecho.
El procedimiento fue informado este miércoles 14 de octubre por personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli, en el marco de una causa por supuesto hurto esclarecido, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo de la Dra. Amelia Lezcano.
Según la denuncia presentada por un comerciante de 29 años, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, alrededor de las 03:30 horas, en un local ubicado en avenida General Güemes N.º 1458.
De acuerdo con la investigación, una pareja habría ingresado al establecimiento por el techo, logrando acceder al depósito, desde donde sustrajo un cajón azul de cerveza Quilmes que contenía 12 botellas de un litro de la marca Budweiser.
LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD FUERON CLAVES
El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad permitió identificar a los presuntos responsables del hecho.
A partir de tareas investigativas desarrolladas conjuntamente entre efectivos de la Comisaría Primera y la División Investigaciones, se realizaron averiguaciones en los barrios 40 Viviendas y Matadero.
Como resultado, los uniformados lograron recuperar los elementos sustraídos y conducir a un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales C.A.R., alias “Pato”, quien presuntamente estaba ofreciendo los productos a bajo precio.
UN APREHENDIDO Y UNA MUJER BUSCADA PARA SU CONDUCCIÓN
Tras ser informada de los resultados del procedimiento, la fiscal Amelia Lezcano dispuso la aprehensión del sospechoso, la restitución de los bienes recuperados a su propietario y la conducción de una mujer identificada por sus iniciales C.V., alias “La Porteña”, también señalada en la investigación.
Asimismo, durante la consulta al Sistema de Gestión de Bienes e Información (SIGEBI), se constató que el hombre registraba un requerimiento judicial activo vinculado a otra causa por supuesto hurto, con intervención de la Fiscalía N.º 2.
Por disposición judicial, se ordenaron las notificaciones correspondientes y su comparecencia ante la Justicia para regularizar su situación procesal.
La investigación continúa y no se descartan nuevas actuaciones judiciales en relación con el hecho.