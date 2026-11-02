CASTELLI: PRODUCTOR RECLAMA EL PAGO DE ANIMALES VENDIDOS EN UN REMATE EN LA SOCUEDAD RURAL EL IMPENETRABLE
La estafa corresponden a la empresa del diputado libertario Paoltroni
El conflicto por cheques rechazados involucra a Ganaderos de Formosa S.R.L.. Un pequeño productor de la zona contó en Radio Fan que todavía no recibió el pago por sus animales y aseguró que la situación complicó seriamente su economía familiar.
La preocupación continúa entre productores ganaderos de Juan José Castelli y la zona por los cheques rechazados correspondientes a las operaciones realizadas durante el remate del pasado 24 de julio de 2026, en la Sociedad Rural local.
Según trascendió, alrededor de 46 productores estarían afectados por esta situación.
En este contexto, un pequeño productor de la zona dialogó con César Medina, de Radio Fan, y relató las dificultades que atraviesa por no haber podido cobrar el dinero correspondiente a sus animales.
“Eso la verdad es lamentable. No hay solución. Nos responden que están a la espera de cobro, pero pasa el tiempo y nosotros seguimos esperando”, manifestó.
El productor explicó que todavía no recibió el pago correspondiente a una parte de los animales que entregó en el remate, una situación que representa un fuerte impacto en su economía familiar.
“Yo soy jubilado, tengo dos hijos estudiando en la facultad y se me complicó todo. Vendí unos animales y ahora no los puedo cobrar”, expresó.
Asimismo, contó que los productores mantuvieron una reunión en la Sociedad Rural, donde se planteó la posibilidad de realizar reclamos mediante cartas documento. Algunos ya habrían iniciado esas gestiones, mientras que otros continúan esperando una respuesta de la empresa.
Respecto de las explicaciones recibidas, señaló que les comunicaron que existirían dificultades financieras y embargos sobre las cuentas de la firma, y que se estaría gestionando el pago de las deudas. Sin embargo, cuestionó que transcurra el tiempo sin soluciones concretas.
El entrevistado también recordó que conoce otros productores que atravesaron situaciones similares en remates anteriores y manifestó su preocupación por la falta de respuestas.
“Es gente de trabajo, gente de campo. Por ahí uno no quiere mediatizar estas situaciones, pero no sé si no va a ser lo único que va a dar resultado”, sostuvo.
Finalmente, consideró que los damnificados deberían organizarse y buscar asesoramiento legal para reclamar el dinero que les corresponde.
Mientras tanto, productores de Castelli y la región continúan esperando respuestas y una solución que les permita recuperar el dinero producto de su trabajo.
RADIO FAN