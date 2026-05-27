CASTELLI: RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS DE UN CLUB DE FÚTBOL INFANTIL Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

El gobierno provincial anunció el inicio del pago de haberes para trabajadores públicos, con un cronograma distribuido en tres jornadas para evitar aglomeraciones.Comenzará

EL VIERNES 31 COMIENZA EL PAGO DE HABERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

VIDEO – LE DISPARARON A UN POLICÍA Y EL CELULAR ATAJÓ LA BALA

Celular milagroso: Le dispararon a un Policía y su celular «atajó» la bala. Juan Saldoval, comisario de Juan José Castelli contó sobre lo