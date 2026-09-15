CASTELLI: RECUPERARON UNA HONDA BIZ ROBADA Y ENCONTRARON MOTOPARTES OCULTAS EN UN BALDÍO
Efectivos del Departamento 911 de Juan José Castelli localizaron una motocicleta Honda Biz que tenía pedido activo por una causa de supuesto hurto. En el mismo lugar también hallaron distintas motopartes vinculadas a otro hecho investigado por la Comisaría Primera.
El procedimiento se realizó durante la noche de este lunes 15 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, en el barrio Quinta Furh de Juan José Castelli, luego de tareas investigativas relacionadas con una causa caratulada como “Supuesto Hurto”.
Según el informe policial, los efectivos tomaron conocimiento de que en un terreno baldío del sector habría una motocicleta escondida. Al llegar al lugar realizaron una inspección y encontraron una Honda Biz 125, de color rojo y sin dominio colocado, que se encontraba oculta entre la vegetación.
En el mismo predio, el personal policial también localizó diferentes motopartes, entre ellas un motor Honda, un cuadro de motocicleta con restos de carenado azul, una rueda trasera completa y un asiento con funda negra.
Tras consultar los datos mediante el Padrón de Motos Unificado (PMU), los agentes determinaron que la Honda Biz registraba un pedido activo desde el 14 de septiembre, relacionado con una causa por supuesto hurto investigada por la Comisaría Primera de Juan José Castelli.
Asimismo, las motopartes encontradas presentaban un pedido activo desde el 28 de agosto, también en el marco de otra causa por supuesto hurto tramitada por la misma dependencia policial.
Ante esta situación, los efectivos procedieron al formal secuestro de la motocicleta y de todas las partes encontradas. Posteriormente, los elementos fueron trasladados y entregados a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones legales correspondientes.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Departamento 911 de Juan José Castelli.
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