CASTELLI: REGULARIZARÁN LAS TIERRAS DE LA EX PISTA DE AVIACIÓN OCUPADAS POR FAMILIAS DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS
El proceso permitirá que los ocupantes accedan a boletos de compraventa para regularizar su situación dominial y gestionar formalmente los servicios públicos.
Juan José Castelli – La Asociación Gabriela Mistral puso en marcha un proceso de regularización territorial considerado histórico para la ciudad, mediante la mensura de los terrenos ocupados en el predio donde antiguamente funcionaba la pista de aviación. La iniciativa busca brindar seguridad jurídica a las familias que desde hace más de 15 años residen en el lugar y permitirles acceder legalmente a los servicios públicos.
En diálogo con Cadena Los Ángeles, el presidente de la Asociación Gabriela Mistral, Agustín Detzel, explicó que el objetivo no es comercializar terrenos desocupados, sino regularizar la situación de quienes actualmente viven allí.
«No se están mensurando terrenos baldíos para la venta, sino que se está mensurando a la gente que actualmente está ocupando para regularizar su situación dominial. Le vamos a vender a cada uno la parcela que están ocupando actualmente».
Detzel señaló que la institución optó por una solución consensuada en lugar de avanzar con desalojos judiciales.
«En vez de continuar con el juicio de desalojo, y atento a la cantidad de construcciones que había, hemos decidido mensurar y hacer los boletos de compraventa para venderle a la gente la tierra que actualmente ocupa».
El trabajo técnico está a cargo del agrimensor Oscar Molina, quien explicó que se desarrolla un proceso integral de regularización territorial utilizando tecnología de precisión para definir los nuevos límites de cada lote.
«Estamos usando toda la tecnología posible porque estos asentamientos irregulares no respetan ninguna norma urbanística. Estamos enderezando algunas calles y pidiéndoles a los vecinos que respeten los nuevos límites».
Molina indicó que, una vez finalizada la mensura, los planos serán presentados ante los organismos competentes para avanzar en la planificación de las futuras redes de infraestructura.
«Este plano será presentado para que se programe el diagrama de las nuevas redes. Con los límites definidos, los vecinos podrán adecuar sus construcciones y gestionar correctamente los servicios».
El profesional destacó que la regularización facilitará el acceso formal a la energía eléctrica, al agua potable y a otros servicios esenciales, mejorando la calidad de vida de las familias.
Durante la recorrida también recordó el valor histórico del lugar, que durante décadas funcionó como pista de aterrizaje de la ciudad.
«Cuando marcábamos las nuevas calles me acordaba de la historia de esta pista. Acá llegaron aviones importantes, incluso presidentes, y durante muchos años prestó un servicio fundamental para emergencias sanitarias. Sentía que estaba borrando un pedazo de historia».
Por su parte, Detzel aclaró que la pista dejó de operar hace varios años como consecuencia del avance de las ocupaciones, situación que hizo imposible su utilización para la actividad aeronáutica.
Según explicó, una vez aprobados los planos —proceso que demandaría alrededor de dos meses— comenzará la firma de los boletos de compraventa y se ofrecerán planes de pago a cada familia.
«Cuando tengan su boleto de compraventa podrán acercarse a SECHEEP, a la Cooperativa de Agua o al Municipio para contratar los servicios públicos».
El presidente de la Asociación Gabriela Mistral también confirmó que existe un diálogo con la Municipalidad respecto del sector donde actualmente funciona una futura villa deportiva, con el objetivo de acordar una compensación territorial sin afectar una obra destinada al uso comunitario.
Con este proceso, la Asociación Gabriela Mistral busca poner fin a una situación de irregularidad dominial que se extendió durante más de una década, ofreciendo una solución legal y social que permitirá a decenas de familias acceder a la titularidad de sus terrenos y avanzar hacia una mejor integración urbana.
Fuente: Panorama Interior y Cadena Los Angeles