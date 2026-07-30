CASTELLI: REGULARIZARÁN LAS TIERRAS DE LA EX PISTA DE AVIACIÓN OCUPADAS POR FAMILIAS DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS

🌧️ Fuerte intervención del municipio para mejorar el sistema de drenaje urbano 📌La Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando un intenso operativo

CASTELLI: EL MUNICIPIO CONTINÚA CON LA INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO

COMENZARON A ENRIPIAR LA CALLE SALTA

Este jueves comenzaron a enripiar la calle Salta prolongación norte. Luego de trabajar en el cuneteo y abovedado de la mencionada arteria, este