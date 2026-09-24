CASTELLI: RETIRARON EL CAJERO DEL INSSSEP POR FALLAS Y ANUNCIARON QUE PONDRÁN DOS NUEVOS
Este miércoles 24 de septiembre, a las 08:30 horas, fue retirado el cajero automático ATM Nº 1871 que funcionaba en el lobby del INSSSEP de Juan José Castelli.
La medida se tomó debido a los reiterados inconvenientes técnicos que presentaba la unidad, según confirmó el jefe de la División Seguridad Bancaria, Subcomisario Enrique David Zaleski.
El procedimiento se llevó a cabo de manera conjunta entre personal policial y las empresas Norte Caudales, SISE y Starlight, que realizaron la extracción de valores y el balance correspondiente.
Desde la División informaron que el sector quedó totalmente despejado y sin resguardo de objetos de valor de ninguna índole.
Además, se anticipó que como parte de una mejora del servicio, está prevista la instalación de dos nuevas unidades en ese mismo espacio en los próximos días.