CASTELLI: RETIRARON EL CAJERO DEL INSSSEP POR FALLAS Y ANUNCIARON QUE PONDRÁN DOS NUEVOS

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Chocó vehículos y un local. Un hombre de 50 años falleció en un accidente de tránsito esta tarde en Castelli. Ocurrió en la