CASTELLI: SE INCENDIÓ UNA VIVIENDA DE QUINTA 4
Dotaciones de bomberos procedieron mediante el arrojo de agua a presión proveniente de líneas devanadera y mangas 25″, a la total extinción del proceso combustivo, evitando su propagación hacia demás ambientes, verificando fuego en su accionar afectó ambientes:
#Living-comedor (mesa y sillas de madera, modular, aire acondicionado, tiranteria de madera, cielorraso de machimbre, pered revestida con machimbre, sillón madera).
#Cocina (heladera, cocina, 2 hornos microondas, mesada, bajo mesada, 2 tubos de gas de 10 kg, mueble tipo alacena de madera, elementos de cocina varios) y;
Depósito (mercaderías y ropas varias); se logró controlar el avance del fuego logrando que en Dormitorios, solo se vea afectado (cielorraso de manera parcial), cableado instalación eléctrica, además se produjo tiznamiento en todos los ambientes.
Se contó con la colaboración de camion cisternas del municipio local para el abastecimiento de las Autobombas y personal de la Cría. 2 quienes se abocaron a su tarea específica.
*No Se Registraron Personas Lesionadas.*