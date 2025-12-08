CASTELLI: SE INCENDIÓ UNA VIVIENDA DE QUINTA 4 

El siniestro se registró cerca de las 06:30 de ésta mañana, a la altura del Km. 1271 de la Ruta Nacional 95. Las

BERMEJITO: UNA CAMIONETA DESPISTO Y SU CONDUCTOR RESULTÓ ILESO

Peppo apuesta a la tecnología para fumigaciones en campos

El gobernador aprobó un proyecto tecnológico para el sector. El gobernador Domingo Peppo participó este martes de la presentación de un proyecto que