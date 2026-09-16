CASTELLI SE PREPARA Y FORTALECE SU COMITÉ DE EMERGENCIA

La Secretaria de Desarrollo Social Laura González lleva adelante acciones permanentes de asistencia y acompañamiento a familias de bajos recursos. Este martes hizo

LANZARON EN CASTELLI EL SORTEO BENÉFICO PARA INSTITUCIONES

Lotería Chaqueña está lanzando un “Sorteo Benéfico”, siendo esta una muy buena forma de recaudar fondos para instituciones, consiste en un “Bono” que