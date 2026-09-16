CASTELLI SE PREPARA Y FORTALECE SU COMITÉ DE EMERGENCIA
En el marco de las alertas generadas por el fenómeno de El Niño, que mantiene en situación de atención a gran parte del país y países vecinos, el intendente Pío Sander convocó a representantes de distintas instituciones de Juan José Castelli para avanzar en la conformación y fortalecimiento del Comité de Emergencia.
La convocatoria reunió a 34 representantes de instituciones y organizaciones locales y provinciales, con el objetivo de establecer una organización coordinada que permita actuar con mayor rapidez y eficacia ante eventuales situaciones de emergencia.
Participaron de la reunión la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach; el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; concejales y funcionarios municipales, además de representantes de organismos públicos, instituciones sociales, educativas, sanitarias, religiosas, comerciales y comunitarias.
Entre las instituciones presentes estuvieron Policía, Asociación de Veteranos de Guerra y Excombatientes, SAMEEP, Tránsito, Agua Potable, Centro de Gestión Municipal, Vialidad Provincial, Cámara de Comercio, Asociación Alemanes del Volga, Club Barrio de Sarmiento, La Voz de la Mujer, MUT, Parroquia Nuestra Señora del Valle, Iglesia Adventista, Comisión Unidad de Pastores Evangélicos, representantes de la comunidad Qom, La JUM, Regional Educativa y referentes del área de Salud, entre otras instituciones y servicios.
La iniciativa surge teniendo en cuenta las dificultades que atravesó la ciudad durante la gran lluvia de abril, cuando copiosas precipitaciones registradas en poco tiempo provocaron importantes inconvenientes, pérdidas económicas y materiales para numerosas familias y afectaron también al sector productivo, con pérdida de sembrados.
Durante el encuentro, Sander explicó que, si bien la figura del Comité de Emergencia existe, es necesario fortalecer su funcionamiento y establecer claramente qué debe hacer cada institución ante una situación de emergencia.
“El voluntariado es muy importante, pero es mejor tener un comité organizado, donde cada institución sepa qué hacer y podamos trabajar coordinadamente para dar una respuesta rápida y efectiva”, sostuvo.
OBRAS PARA MEJORAR LA EVACUACIÓN DEL AGUA
El intendente también brindó detalles sobre los trabajos que se vienen ejecutando en materia de canalización y desagües, haciendo especial referencia al Canal N.º 1.
El canal posee una extensión aproximada de 18 kilómetros. En distintos tramos ya se realizaron importantes trabajos de ampliación y, actualmente, APA y Vialidad Provincial intervienen en los aproximadamente 8 kilómetros restantes, avanzando con tareas de limpieza y ampliación para mejorar su capacidad de evacuación de los excedentes hídricos.
Sander destacó que estas obras forman parte de una planificación destinada a anticiparse a posibles escenarios climáticos y reducir el impacto sobre la población.
Por su parte, el director regional de Educación Región II Humberto Molina manifestó su preocupación ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos y por la situación de los establecimientos educativos. En ese sentido, destacó la importancia de contar con un comité constituido y organizado que permita establecer acciones concretas ante una emergencia.
欄 SOLIDARIDAD Y COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD
Durante la reunión, el intendente Pío Sander también agradeció especialmente la solidaridad demostrada por la comunidad durante la emergencia de abril, cuando vecinos, comerciantes y distintos sectores de la ciudad pusieron a disposición maquinarias, herramientas, vehículos y su propio tiempo para colaborar con las familias afectadas.
También valoró el acompañamiento recibido desde otras localidades, con el envío de alimentos, ropa y distintos elementos necesarios para afrontar aquella difícil situación.
La presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, destacó que este encuentro deja un mensaje claro para la comunidad: “Estamos comprometidos y trabajando todos juntos”, resaltando la importancia de la coordinación entre las instituciones para estar mejor preparados.
Por su parte, Luis Roldán, referente de la Cámara de Comercio, expresó la disposición del sector privado para acompañar el trabajo del Comité de Emergencia y colaborar ante cualquier eventualidad. Señaló que una organización de estas características permitirá coordinar mejor los recursos disponibles, poniendo a disposición de la comunidad maquinarias, transporte y otros elementos necesarios.
Desde la Asociación de Veteranos de Guerra y Excombatientes, Martín Villalba expresó también su acompañamiento a la iniciativa y a la conformación del Comité de Emergencia:
“Ya lo hicimos y vamos a seguir estando”.
La experiencia de la gran lluvia de abril dejó importantes enseñanzas y puso de manifiesto la necesidad de estar preparados, organizar los recursos y actuar de manera coordinada, priorizando la asistencia a quienes realmente necesitan ayuda.
El mensaje es claro: Castelli se prepara, sumando instituciones, recursos y voluntades para estar mejor organizados y brindar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.