CASTELLI: SE ROBAN LAS ABERTURAS DE LAS VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN
19 agosto, 2025
Vecinos de la Chacra 32 denunciaron en el informativo de Radio Fan, que las viviendas que aún no fueron terminadas de la misma chacra, desconocidos se están robando todas las ventanas y puertas.
Solicitan presencia de serenos o la policía para el cuidado de las mismas.
Además solicitaron la terminación de esas obras ya que las están destruyendo todo, con tantas familias que necesitan un vivienda, este gobierno debería darle mas importancia a temas como estos.