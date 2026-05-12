CASTELLI: SECHEEP FORTALECE EL SERVICIO ELÉCTRICO CON UN NUEVO TRANSFORMADOR

EL INTENDENTE RECIBIÓ EN SU DESPACHO AL COORDINADOR DEL CERSU PROFESOR CARLOS RAMOS En la reunión delinearon actividades a seguir con respecto a

​NIEVAS Y RAMOS DELINEARON ACTIVIDADES DEL CERSU

PRESENTARON EL PROGRAMA «COMPRA EN TU CIUDAD»

El Ministro de Producción Sebastián Liffton junto al Intendente Pío Sander y el Pte de la Cámara de Comercio de Castelli Felix Guerrero,presentaron