CASTELLI: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN ASISTE A PRODUCTORES DE PALO MARCADO Y TRES LUCES
📌Como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas días atrás, numerosas comunidades rurales quedaron aisladas debido al corte de caminos, dificultando el acceso a zonas pobladas para el abastecimiento de víveres y otros insumos esenciales.
✅Ante esta situación, desde la Secretaría de Producción de la municipalidad de Juan José Castelli, continúa brindando asistencia y acompañamiento a productores de las zonas de Palo Marcado y Tres Luces, quienes atraviesan un momento complejo a raíz de la emergencia climática.
✅El municipio, a través de esta área, realizó el nexo necesario para acercar ayuda y acompañar a las familias afectadas, garantizando presencia en el territorio y respuestas concretas frente a las dificultades generadas por el temporal.
En estos tiempos difíciles, el compromiso es seguir al lado de cada productor y cada vecino, fortaleciendo la asistencia en las comunidades más alejadas y afectadas.