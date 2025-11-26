CASTELLI: SECUESTRAN 6 TONELADAS DE LEÑA TRANSPORTADAS SIN DOCUMENTACIÓN

TRES ISLETAS: CON INTERVENCIÓN DEL IPRODICH, FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENTREGARON UNA SILLA POSTURAL PARA UNA NIÑA DEL BARRIO MATADERO

La secretaria de Gobierno Andrea Zinczuk y los coordinadores del área de Niñez y Adolescencia, Delia D’Alessandro y de Protocolo, Nelson Nardelli entregaron