CASTELLI: SECUESTRAN 6 TONELADAS DE LEÑA TRANSPORTADAS SIN DOCUMENTACIÓN
La Policía Rural decomisó un camión que trasladaba leña sin los permisos correspondientes. El conductor fue notificado.
Personal del Departamento de Seguridad Rural Juan José Castelli realizó este jueves por la tarde un operativo de control sobre un camino vecinal en el Paraje Río Muerto, departamento General Güemes, donde se detectó un camión transportando aproximadamente 6 toneladas de leña mezcla sin la documentación obligatoria.
El procedimiento comenzó alrededor de las 19:45, cuando los agentes detuvieron la marcha del vehículo, un Mercedes Benz, cuyo conductor no contaba con los permisos necesarios para el traslado de producto forestal.
Ante la irregularidad, intervino la Delegación de Bosques de Juan José Castelli, que dispuso el decomiso formal de la carga en el marco de la Ley 2079-R de Bosques. El conductor fue notificado de la infracción correspondiente.
El operativo forma parte de los controles permanentes en zonas rurales, orientados a prevenir la explotación y transporte ilegal de recursos forestales.