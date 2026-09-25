CASTELLI: SECUESTRARON DOS MOTOCICLETAS Y TRES JÓVENES FUERON CONDUCIDOS DURANTE UN PROCEDIMIENTO
Durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre, personal de la División C.O.M., dependiente del Departamento 911 de Juan José Castelli, llevó adelante un procedimiento que terminó con el secuestro de dos motocicletas y la conducción de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad.
El operativo se realizó alrededor de la 01:45 en la ciudad de Juan José Castelli, en el marco de una causa por supuesta infracción a los artículos 44° y 96°, inciso a), del Código de Faltas de la Provincia del Chaco, Ley N° 850-J, con intervención del Juzgado de Faltas a cargo de la Dra. Mabel E. Barrios.
Según el informe policial, fueron secuestradas dos motocicletas Corven Energy de 110 cc. Una de ellas, de color blanco, no tenía dominio colocado ni espejos retrovisores. La segunda, de color gris y dominio A157TOC, tampoco contaba con espejos retrovisores.
Como resultado del procedimiento fueron conducidos un joven de 29 años y dos adolescentes de 16 y 17 años.
Los tres fueron examinados por el médico de turno de la División Medicina Laboral y posteriormente trasladados junto con los rodados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las actuaciones legales correspondientes.
Por tratarse de dos menores de edad, la Policía informó de la situación a una trabajadora social.
Intervino personal de la División C.O.M. del Departamento 911 de Juan José Castelli.