CASTELLI: SEGURIDAD RURAL SECUESTRÓ MÁS DE 18 TONELADAS DE LEÑA SIN GUÍA
Castelli en Linea 3644713729
El procedimiento fue realizado anoche por el Departamento de Seguridad Rural en un control vehicular. El camión transportaba 18.180 kilos de leña mezcla sin documentación.
Un importante procedimiento por infracción a la Ley de Bosques se llevó a cabo en la noche de este jueves.
El operativo fue realizado por personal del Departamento Seguridad Rural de Castelli, bajo lineamientos de la superioridad, que realizaba un control vehicular en un camino vecinal del Paraje Pampa Toloza
Según el parte oficial, en el lugar los efectivos interceptaron un camión marca Ford, Modelo 1932, cabina color blanca, con acoplado tipo semirremolque marca Herman, conducido por un ciudadano de 47 años, identificado como M.P.A., domiciliado en Barrio Obrero de la localidad de Corzuela.
El hombre transportaba producto forestal especie leña mezcla y, al momento de solicitarle la guía de transporte de producto forestal, manifestó no poseer documentación alguna que ampare el traslado.
Ante esa situación, se dio intervención al Delegado de la Dirección de Bosques de esta ciudad, Sr. Mario Berg, quien dispuso el secuestro del producto forestal y que el conductor sea notificado de su infracción a la Ley 2079-R de Bosques.
La carga quedó a disposición del organismo forestal y el infractor supeditado a las actuaciones contravencionales correspondientes.