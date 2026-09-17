CASTELLI: SEGURIDAD RURAL SECUESTRÓ MÁS DE 18 TONELADAS DE LEÑA SIN GUÍA

La Secretaria de Desarrollo Social, Laura Gonzalez, anunció que ya se encuentran disponibles los módulos alimentarios para beneficiarios celíacos. Los mismos deben concurrir

EL INTENDENTE NIEVAS E INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DARÁN UNA CONFERENCIA DE PRENSA

El Intendente Beto Nievas junto a integrantes de la Cámara de Comercio darán una conferencia de prensa este jueves a las 9 hs