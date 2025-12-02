CASTELLI: TRABAJO ARTICULADO DE ÑACHEC CON PERSONAS NO VIDENTES PARA IMPULSAR PROYECTOS INCLUSIVOS

A través de la firma Monasterio Tatersall, la Sociedad Rural “El Impenetrable” de Juan José Castelli fue sede del gran remate de reproductores

EXITOSO REMATE EN LA SOCIEDAD RURAL DE CASTELLI

EL MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVO DE ALUMBRADO EN ZAPARINQUI

Continuando con el recambio lámparas y mantenimiento del alumbrado público se llevó a cabo el operativo en la localidad de Zaparinqui dependiente del