CASTELLI: #tragico
UN PERRO MURIÓ BUSCANDO REFUGIO POR LOS ESTRUENDOS
25 diciembre, 2025
Ocurrió durante los festejos por la llegada de Navidad. El animal corrió buscando refugio por los estruendos, en su desesperación intentó entrar a una casa donde murió atrapado y herido en una reja.
Desde la Asociación Corazones Solidarios cuestionaron la falta de control en la ciudad, y pidieron a la comunidad tomar conciencia sobre las consecuencias de la pirotecnia sonora.
Además confirmaron a Diario Castelli que aún hay varias mascotas desaparecidas de sus hogares.
EL USO DE PIROTECNIA
En Castelli esta vigente la normativa sobre restricciones y llamado a la conciencia sobre el uso de pirotecnia. Durante los festejos de la medianoche del 24, hubo una gran cantidad de pirotecnia de todo tipo.