CASTELLI: UNA CAMIONETA CAYÓ EN UNA ALCANTARILLA SIN SEÑALIZAR EN EL ACCESO NORTE
Un siniestro vial se registró durante la noche del viernes 18 de septiembre sobre avenida General Güemes, en el Acceso Norte de Juan José Castelli, donde una camioneta terminó accidentada tras caer en una alcantarilla.
Según informó la Comisaría Segunda de Castelli, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas e involucró a una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban cinco personas.
De acuerdo con la declaración del conductor consignada en el parte policial, cuando intentaba realizar una maniobra para dirigirse hacia la Ruta Provincial N° 9 con el objetivo de cargar combustible, no habría advertido la existencia de una alcantarilla que, según manifestó, se encontraba sin señalización, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.
El conductor, su esposa y su hijo de 7 años resultaron ilesos. En tanto, otros dos acompañantes, un hombre de 79 años y una mujer de 64, fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital local para recibir atención médica. Al momento de emitirse el informe policial se aguardaban los correspondientes partes médicos.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, División Criminalística y Bomberos. La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli tomó intervención y dispuso las diligencias correspondientes.
La Policía continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.
Castelli en Linea 3644713729