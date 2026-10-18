CASTELLI: ZDERO ENTREGÓ PATRULLEROS 0KM Y EQUIPAMIENTO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD
El gobernador Leandro Zdero, acompañado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y el Jefe de Policía, Fernando Romero, encabezó la entrega de vehículos 0 km destinadas a la División Violencia de Género y a la División Policía Caminera de Juan José Castelli. Además, se distribuyeron chalecos balísticos anatómicos para el personal femenino, chalecos para efectivos masculinos, camperas y otros insumos para fortalecer el trabajo policial.
La entrega forma parte del Plan de Seguridad Pública que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y garantizar mayor presencia policial en todo el territorio chaqueño. “Esto se enmarca dentro del plan de seguridad pública de la provincia del Chaco. Sin un plan no puede haber seguridad. Venimos trabajando en cada una de las áreas, desde Policía Caminera y la División de Género hasta Drogas, la Policía Rural y las demás unidades”, afirmó Zdero.
El mandatario destacó también la incorporación de equipamiento específico para las mujeres policías. “Por primera vez en la historia de la provincia se valora a las mujeres policías, desde la persona que nos cuida. Los chalecos antibalas son anatómicos; antes, las policías mujeres debían utilizar los mismos chalecos que los hombres, y eso no correspondía”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la política de seguridad contempla no solo la entrega de móviles e insumos, sino también el mantenimiento de comisarías y centros de detención, la incorporación de efectivos policiales y penitenciarios, y la capacitación permanente del personal.
MÁS EFECTIVOS Y LUCHA CONTRA EL DELITO
Zdero sostuvo que la Provincia continúa avanzando en la incorporación de personal a las fuerzas de seguridad mediante la apertura de la Escuela de Policía y la formación intensiva con prácticas profesionales en territorio. “Estamos trabajando fuertemente en el combate al delito, al crimen organizado y al narcotráfico. Falta mucho, pero tenemos una decisión tomada y seguimos trabajando para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de los chaqueños”, expresó.
Asimismo, destacó la reorganización del sistema de detención para que las personas privadas de libertad que permanecían alojadas en comisarías sean trasladadas a establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme a la normativa vigente.
El Gobernador agradeció el trabajo de la Policía del Chaco, el acompañamiento de las familias de los efectivos y el respaldo de la comunidad, y aseguró que la distribución de móviles y equipamiento continuará en distintas localidades de la provincia.
UNA RESPUESTA A UNA DEMANDA DE LAS FUERZAS
Por su parte, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, destacó la importancia de la entrega para la prevención y el funcionamiento de las unidades de Juan José Castelli. “Hoy es un hito muy importante para la zona de Juan José Castelli. Se entregaron camionetas 4×2, una para la División Violencia de Género y otra para la División Policía Caminera, que vienen muy bien para el servicio de prevención y para cumplir con sus misiones y funciones específicas”, manifestó.
Romero explicó que ambas divisiones necesitaban renovar sus vehículos y valoró el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobernador. También destacó la provisión de chalecos balísticos anatómicos para las mujeres policías, chalecos para el personal masculino, camperas para Caminera y otros insumos necesarios para el desempeño de los efectivos.
El Gobierno provincial continúa así fortaleciendo los recursos operativos de la Policía del Chaco, con nuevas unidades y equipamiento destinados a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta en el territorio.