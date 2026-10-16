CASTELLI: ZDERO INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO Y ALBERGUES DE LOS CONSORCIOS CAMINEROS
El nuevo edificio cuenta con espacios de reunión, atención a los socios productores consorcistas y departamentos de alojamiento gratuito, para quienes deban permanecer en la localidad por razones de salud o gestiones. Además, el Gobierno provincial entregó títulos de propiedad a familias del departamento Güemes y ratificó su compromiso con la producción y el desarrollo del interior.
El gobernador Leandro Zdero encabezó en Juan José Castelli la inauguración del edificio de la sede social y albergues de los Consorcios Camineros, una obra destinada a fortalecer el trabajo de estas instituciones y brindar alojamiento gratuito a quienes llegan desde distintos puntos de la provincia. Durante la jornada, también se concretó la entrega de títulos de propiedad a pobladores del departamento Güemes.
“Es un logro de todos los socios camineros de nuestra provincia, a quienes venimos acompañando con maquinaria y herramientas de financiamiento. Esto les permite tener una sede propia, un lugar de encuentro, de reunión y de gestión, pero también un espacio de alojamiento”, destacó Zdero.
El mandatario remarcó la importancia de los consorcios camineros para sostener la red vial rural y acompañar el crecimiento productivo del Chaco. En ese sentido, señaló que el fortalecimiento de estas instituciones forma parte del desafío de consolidar una provincia agroindustrial, con el campo como motor económico y generador de oportunidades.
Asimismo, anticipó que este tipo de infraestructura continuará ampliándose en otras localidades. “Dentro de muy poco vamos a estar en Villa Ángela. Ya se concretó en Resistencia y ahora en Castelli. Son hechos importantes por lo que significan los consorcios camineros para la red vial provincial”, afirmó.
ALBERGUES PARA LOS CHAQUEÑOS DEL INTERIOR
Por su parte, el presidente de los Consorcios Camineros del Chaco, Julio Fantín, explicó que el edificio fue posible gracias al aporte solidario de los consorcios de toda la provincia y al trabajo articulado con el Gobierno provincial y Vialidad.
“Son departamentos para productores consorcistas del norte de nuestra provincia que, por cuestiones de salud o de gestión, tenga que quedarse más de un día en Castelli, pueda hacerlo gratuitamente”, precisó.
Fantín destacó además la importancia del acompañamiento institucional para garantizar los recursos que permiten sostener las tareas de mantenimiento de los caminos rurales. “Tenemos 29.000 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia, y el trabajo solidario de los consorcios es fundamental”, sostuvo.
En tanto, Raúl Kloster, representante del Consorcio Caminero N.º 4, valoró la concreción de una obra que era esperada desde hace años y que responde a una necesidad concreta de los pobladores del norte chaqueño. “Es un sueño muy grande de muchos años. La gente del Impenetrable venía a Castelli y no tenía dónde quedarse. Este edificio tendrá albergue, sala de reuniones y espacios para atender a los socios, pero lo más importante para mí es el alojamiento, por las distancias y la realidad que vive nuestra gente”, expresó.
TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA DAR SEGURIDAD Y CERTEZA A LAS FAMILIAS
Durante el acto, el Gobernador Zdero también entregó títulos de propiedad a pobladores del departamento Güemes, una medida orientada a brindar seguridad jurídica y tranquilidad a las familias y productores que esperan desde hace años regularizar la situación de sus tierras.
Zdero sostuvo que contar con la documentación definitiva permite trabajar con mayor previsibilidad y defender el esfuerzo de quienes producen en el territorio. “Dar un título de propiedad es darle seguridad jurídica, certeza y tranquilidad a la gente que trabaja su tierra”, afirmó.
El gobernador remarcó que la regularización dominial es fundamental para impulsar la producción y evitar situaciones de incertidumbre sobre la tenencia de los campos, especialmente en zonas del Impenetrable.
Por su parte, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata, expresó su satisfacción por acompañar la entrega de documentación a familias que aguardaron durante décadas. “Un señor nos contó que hacía 40 años esperaba su título. ¿Cómo no vamos a tener satisfacción de poder llegar hoy con esta respuesta? Este es el corazón del Chaco, y el Chaco va a salir adelante con la producción. Para eso, la tierra es fundamental”, manifestó.
Canata también explicó que, en algunos casos, los productores habían recibido certificados que no constituían títulos de propiedad definitivos. En ese marco, indicó que el organismo encontró 413 certificados de este tipo y trabaja para avanzar en la regularización de las situaciones pendientes.
OBRAS, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO PARA EL INTERIOR
Durante su mensaje, Zdero repasó otras acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en el interior chaqueño, vinculadas con la producción, la conectividad y el acceso a servicios esenciales.
En Fuerte Esperanza, destacó la puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Productivo (CEDEPRO), después de 26 años, con corrales destinados a la producción caprina, incorporación de reproductores de buena genética y acompañamiento técnico a los productores.
Además, señaló que se trabaja para garantizar la comercialización de la producción y generar nuevas oportunidades para sectores como la miel, la alfalfa y el cannabis medicinal.
En materia de infraestructura vial, mencionó el avance de la ruta que conecta Miraflores con Las Hacheras, cuyo financiamiento se logró a través de Fonplata, y anticipó que se realizaría el llamado a licitación de dos tramos de la ruta provincial N.º 13.
También se refirió a la construcción de la pista de aterrizaje sanitaria entre El Sauzalito y Fuerte Esperanza, cuya finalización e inauguración están previstas antes de fin de año, si las condiciones lo permiten.
“Esa pista va a servir cuando el Impenetrable lo necesite, incluso en condiciones climáticas adversas, para trasladar a un médico, llevar asistencia sanitaria o quizás salvar una vida”, afirmó.
Finalmente, el gobernador sostuvo que el objetivo de estas acciones es brindar previsibilidad, fortalecer la producción y generar condiciones para el crecimiento de las comunidades chaqueñas.
“Lo que queremos es una provincia con certidumbre, con certeza, pero fundamentalmente una provincia que se desarrolle”, concluyó.
Acompañaron al Gobernador,el Presidente de los Consorcios Camineros del Chaco, Julio Fantin, los Intendentes: Glenda Seifert, Pio Sander, Vicente Gonzalez; el Ministro Oscar Dudik; los Diputados Jorge Gómez, Carina Botteri; el Subsecretario Sebastián Lazzarini y productores consorcistas de la zona.