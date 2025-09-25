CAYÓ UN OBJETO METÁLICO EN PUERTO TIROL
Sucedió en el ex campo Rossi, zona rural de Puerto Tirol, Chaco
Un hecho insólito sorprendió esta tarde a vecinos de la zona rural de Puerto Tirol. De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 18:15 varios habitantes del Ex Campo Rossi alertaron a las autoridades tras presenciar la caída de un objeto metálico desde el cielo.
Personal policial acudió al lugar y se entrevistó con el propietario del campo, Ramón Ricardo González, de 47 años, quien permitió el ingreso a su predio. Allí constataron la presencia de un elemento cilíndrico de apariencia metálica, que había impactado y quedado alojado en el terreno.
De inmediato, se solicitó la intervención del personal del Departamento de Bomberos Metropolitana con el objetivo de descartar cualquier riesgo de explosividad o toxicidad. Mientras tanto, la zona fue acordonada y permanece resguardada hasta que arribe personal técnico especializado para evaluar la naturaleza del objeto.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial. El hallazgo generó gran expectativa entre los vecinos y mantiene en vilo a la comunidad local.
Fuente: mascontenidos.net