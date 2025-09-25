 Inicio > Actualidad & General > CAYÓ UN OBJETO METÁLICO EN PUERTO TIROL

CAYÓ UN OBJETO METÁLICO EN PUERTO TIROL

25 septiembre, 2025


Sucedió en el ex campo Rossi, zona rural de Puerto Tirol, Chaco

Un hecho insólito sorprendió esta tarde a vecinos de la zona rural de Puerto Tirol. De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 18:15 varios habitantes del Ex Campo Rossi alertaron a las autoridades tras presenciar la caída de un objeto metálico desde el cielo.
Personal policial acudió al lugar y se entrevistó con el propietario del campo, Ramón Ricardo González, de 47 años, quien permitió el ingreso a su predio. Allí constataron la presencia de un elemento cilíndrico de apariencia metálica, que había impactado y quedado alojado en el terreno.
De inmediato, se solicitó la intervención del personal del Departamento de Bomberos Metropolitana con el objetivo de descartar cualquier riesgo de explosividad o toxicidad. Mientras tanto, la zona fue acordonada y permanece resguardada hasta que arribe personal técnico especializado para evaluar la naturaleza del objeto.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial. El hallazgo generó gran expectativa entre los vecinos y mantiene en vilo a la comunidad local.
Fuente: mascontenidos.net

