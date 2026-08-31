CERRÓ MUSIMUNDO EN CASTELLI
31 agosto, 2026
La empresa les comunicó el fin de semana a sus empleados el cierre definitivo de todas las sucursales del Chaco.
«Estamos viviendo un momento terrible, aun no nos llegó la carta de desvinculación, por eso nos presentamos en la sucursal, pero ya nos confirmaron que a partir de hoy nos quedaremos sin trabajo», expresó a Diario Castelli Andrea Gómez, que trabajó 21 años en la empresa. «Teníamos la esperanza de que íbamos a pasar a otra empresa, pero esto nos llegó de sorpresa.», agregó.
En Castelli, 6 empleados con cerca de 20 años de antigüedad quedaron a la deriva. Las razones del cierre tienen que ver que la difícil situación económica del país y el ingreso de productos importados a bajos precios.
Nota de Diario Castelli / Jose Maria Cuellar