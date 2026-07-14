CHACO CONSOLIDA SU PERFIL EXPORTADOR: PARTIÓ HACIA ALEMANIA UN NUEVO EMBARQUE DE ACEITE ESENCIAL DE PALO SANTO
*El gobernador Leandro Zdero acompañó la consolidación de un nuevo embarque de aceite esencial de palo santo elaborado por la empresa Heffner Oil en el Parque Industrial de Presidencia Roque Sáenz Peña. El cargamento, compuesto por 16 tambores de 200 kilogramos, tendrá como destino final la ciudad de Lauffen, Alemania, tras su despacho aéreo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*
El gobernador Leandro Zdero estuvo acompañado por el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini y el titular de la firma, Waldo Heffner. El mandatario destacó el crecimiento de una industria que apuesta al agregado de valor y la apertura de nuevos mercados internacionales.
“Estamos acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo. Hace un tiempo estuvimos aquí cuando este proyecto comenzaba y hoy vemos salir estos tambores rumbo a Alemania. Esto demuestra que el Chaco puede desarrollarse con trabajo, esfuerzo y coraje”, expresó Zdero.
El gobernador remarcó ayer que el objetivo es dejar de ser una provincia que solo comercializa materia prima para transformarse en una provincia exportadora de productos industrializados. “Lo importante es darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Este aceite elaborado en el Chaco ya llega a Alemania y la empresa avanza además con mercados como Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Japón. El mundo ofrece oportunidades y nuestra provincia debe estar preparada para aprovecharlas”, afirmó.
*Producción con agregado de valor*
Por su parte, el ministro Oscar Dudik señaló que este nuevo embarque se suma a otras experiencias recientes de exportación impulsadas por la provincia, como la carne caprina destinada a Medio Oriente. “Trabajamos bajo un objetivo claro: aumentar la producción, diversificarla, agregar valor y generar exportaciones. Cuando logramos colocar productos chaqueños en mercados internacionales, estamos creando más trabajo, más desarrollo y mayores oportunidades para toda la provincia”, sostuvo.
El funcionario destacó además el esfuerzo de Waldo Heffner y de todo su equipo para concretar un proyecto que demandó años de trabajo. “Conozco su historia, su perseverancia y el enorme esfuerzo que realizó para hacer realidad esta industria. Hoy acompañar este momento genera una enorme satisfacción porque demuestra que cuando hay decisión, acompañamiento y trabajo conjunto los resultados llegan”, afirmó.
*Una industria única en el país*
Heffner Oil es actualmente la única empresa de la Argentina dedicada a la producción industrial de aceite esencial de palo santo.
Su titular, Waldo Heffner, explicó que la firma utiliza exclusivamente madera proveniente de descartes de la industria forestal y ejemplares muertos, bajo estrictos controles ambientales y sanitarios.
“Nuestro objetivo es darle el máximo valor agregado posible a los recursos naturales del Chaco. Hoy damos un paso muy importante exportando aceite esencial al mundo, pero el desafío continúa. Queremos convertir esta industria en una biorefinería para desarrollar nuevos productos derivados y aprovechar integralmente cada recurso”, explicó.
*Producción sustentable con estándares internacionales*
El aceite esencial exportado cumple con un riguroso sistema de trazabilidad y aprovechamiento sostenible, utilizando exclusivamente descartes de la forestoindustria regulada y madera muerta, con las correspondientes autorizaciones del SENASA, el Ministerio de Ambiente de la Nación y los organismos competentes.
Este esquema productivo permite cumplir con las exigencias ambientales y sanitarias de la Unión Europea, consolidando la presencia del Chaco en mercados internacionales altamente competitivos.
Además del envío a Alemania, la empresa proyecta nuevas exportaciones hacia Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, mientras mantiene negociaciones avanzadas con la firma japonesa Takasago, uno de los principales operadores mundiales de la industria aromática.