CHACO CONSOLIDA UN PROYECTO CULTURAL ÚNICO CON LA PRIMERA FÁBRICA-ESCUELA DE ACORDEONES
*El gobernador Leandro Zdero encabezó este viernes la presentación de la Fábrica-Escuela de Luthería en Acordeones de Puerto Tirol, un proyecto único en la Argentina que busca preservar el patrimonio cultural, formar nuevos luthiers y facilitar el acceso de niños y jóvenes a instrumentos musicales de fabricación nacional.*
La actividad contó con la participación del presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; el intendente de Puerto Tirol, Humberto de Pompert; y representantes de la Fundación Puerto Tirol es Chamamé, impulsora de la iniciativa.
*Zdero: “Acompañamos un proyecto que preserva nuestra identidad”*
El gobernador destacó el valor cultural y social de la iniciativa y remarcó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el CFI y la comunidad de Puerto Tirol para convertir un sueño en una realidad. “Estamos acompañando un proyecto que nació del esfuerzo y la pasión de sus hacedores. Gracias al trabajo conjunto con el CFI hoy podemos apoyar esta iniciativa que fortalece nuestra identidad, nuestra música y nuestra cultura”, expresó.
Asimismo, señaló que la nueva fábrica-escuela representa una oportunidad para preservar los oficios vinculados a la construcción artesanal de instrumentos y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.
*Una fábrica única en la Argentina*
El presidente del CFI, Ignacio Lamothe, valoró el compromiso de la provincia con el desarrollo cultural y aseguró que se trata de una iniciativa con impacto regional. “Es la primera fábrica social de acordeones de la Argentina. Nace desde la comunidad, fue acompañada por la provincia y hoy se convierte en una realidad gracias a un proceso de muchos años de trabajo”, sostuvo. Lamothe explicó que el objetivo es producir instrumentos destinados principalmente a niños y jóvenes, fortaleciendo una expresión cultural profundamente arraigada en el litoral argentino y ampliando el acceso a un instrumento cuya fabricación es altamente especializada.
Además, destacó el potencial cultural del Chaco y elogió la Bienal Internacional de Esculturas como uno de los grandes activos turísticos y culturales del país.
*Formación, producción y desarrollo cultural*
Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, explicó que el proyecto demandó dos años de trabajo conjunto con el CFI para la adquisición del equipamiento y la capacitación de los futuros luthiers. “Los acordeones son instrumentos completamente artesanales que requieren una formación muy específica. Durante este tiempo capacitamos a quienes estarán a cargo de la producción para comenzar a fabricar un acordeón chaqueño”, indicó.
También remarcó que la fábrica abastecerá no solo al Chaco y al nordeste argentino, sino también a Paraguay, convirtiéndose en un polo regional para la construcción de estos instrumentos.
En representación de la Fundación Puerto Tirol es Chamamé, Walter Bordón celebró la presentación del primer acordeón construido en la provincia y destacó que el proyecto busca acercar la música a las nuevas generaciones.
“Es una enorme alegría llegar hasta este momento. Más allá de fabricar instrumentos, queremos sembrar cultura, generar nuevos oficios y brindar oportunidades para que los chicos puedan aprender música desde pequeños”, afirmó.
Bordón destacó además que la enseñanza musical favorece la concentración, la disciplina y el desarrollo integral de niños y adolescentes, al tiempo que contribuye a preservar la identidad cultural del litoral.
La Fábrica-Escuela de Luthería en Acordeones posiciona al Chaco como pionero en la producción artesanal de estos instrumentos en la Argentina y consolida una política de fortalecimiento de la cultura, la formación y el desarrollo productivo con identidad regional.