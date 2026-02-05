CHACO IMPLEMENTA EL PROCESO DE CONSULTA Y DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA FORESTAL IMPENETRABLE
*El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible llevará adelante una serie de talleres con comunidades originarias y reuniones con el sector productivo en distintas localidades del Departamento General Güemes.*
Las actividades se desarrollan a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y forman parte del Proceso de Consulta Previa y Diagnóstico para el Plan de Gestión de la Cuenca Forestal Impenetrable, en el marco del Proyecto Pagos por Resultados REDD+ de la Argentina (2014–2016).
El objetivo de estas jornadas es fortalecer la participación ciudadana y recolectar información clave para una gestión sostenible de los bosques nativos. Los encuentros están destinados a comunidades de los pueblos Wichi y Qom, así como a productores forestales madereros y no madereros de la región.
*Cronograma de actividades:*
-Miércoles 18 de febrero-El Sauzalito
09:00 hs: Taller con la comunidad Wichi (CEDEPRO).
-Jueves 19 de febrero-Misión Nueva Pompeya
09:00 hs: Reunión sectorial con productores forestales (SUM Delegación Dirección de Bosques).
09:00 hs: Taller con la comunidad Wichi (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, Paraje Pozo del Sapo).
-Viernes 20 de febrero-Miraflores
09:00 hs: Reunión sectorial con productores forestales (CEDEPRO).
09:00 hs: Taller con la comunidad Qom (Iglesia Unida del Pastor Albino Yorqui, Lote 89).
-Martes 24 de febrero -Villa Río Bermejito
09:00 hs: Reunión sectorial con productores forestales (Ámbar Eventos -Radio La Huella).
09:00 hs: Taller con la comunidad Qom (CONDUDDI).
-Miércoles 25 de febrero – Juan José Castelli
09:00 hs: Reunión sectorial con productores forestales (Asociación de Productores Forestales).
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal destacaron la importancia de estos espacios de diálogo para incorporar las miradas territoriales en el desarrollo productivo y la conservación ambiental, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales de sostenibilidad y transparencia.