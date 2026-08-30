”CHACO JUEGA” LLEGÓ A EL IMPENETRABLE: MÁS DE 600 JÓVENES COMPITIERON EN MISIÓN NUEVA POMPEYA
*La jornada contó con la participación de delegaciones de Comandancia Frías, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflores, Wichí y Misión Nueva Pompeya, en una verdadera fiesta deportiva que puso en alto la integración, la participación y el federalismo deportivo en toda la provincia.*
Misión Nueva Pompeya fue sede ayer de una nueva jornada de los zonales de Chaco Juega, que reunió a más de 600 jóvenes de El Impenetrable chaqueño, quienes participaron en distintas disciplinas deportivas con el objetivo de conseguir la clasificación a la final provincial. De esta manera, se definieron a los representantes que competirán en *la gran final provincial, que se realizará el 26 de septiembre en Resistencia.*
El acto de apertura se realizó en el Polideportivo Municipal de Misión Nueva Pompeya y contó con las palabras de bienvenida del intendente municipal, Vicente González, y del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Fabio Vázquez. También estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Ireneo Gallardo; el vicepresidente de Deporte, profesor Gabriel Pellegrini, además de autoridades municipales y referentes deportivos de la región.
Durante el encuentro, Fabio Vázquez destacó la importancia de llevar adelante este tipo de convocatorias en cada rincón de la provincia y expresó: “Feliz de compartir con nuestros hermanos de los pueblos originarios. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración del municipio y el Gobierno provincial; es un trabajo articulado que estamos llevando adelante por pedido de nuestro gobernador Leandro Zdero, de estar y acompañar al deporte y a nuestros deportistas en cada rincón de nuestra provincia”.
“Chaco Juega continúa consolidándose como una política deportiva que genera oportunidades para niños y jóvenes de toda la provincia, acercando competencias, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo los vínculos entre las distintas comunidades”- concluyó Vázquez.
*LOS CLASIFICADOS A LA FINAL PROVINCIAL*
Los equipos que lograron su lugar en la instancia final, que se disputará el 26 de septiembre en Resistencia, son:
-Hockey Sub 14 masculino: Fuerte Esperanza.
-Hockey Sub 16 masculino: Fuerte Esperanza.
-Básquet 3×3 Sub 16 masculino: Miraflores.
-Beach Vóley Sub 14 masculino: El Sauzalito.
-Beach Vóley Sub 14 femenino: El Sauzalito.
-Beach Vóley Sub 16 masculino: El Sauzalito.
-Beach Vóley Sub 16 femenino: Misión Nueva Pompeya.
-Futsal Sub 14 femenino: Misión Nueva Pompeya.
-Fútbol 11 Sub 12 femenino: Misión Nueva Pompeya.
-Fútbol 11 Sub 12 masculino: Misión Nueva Pompeya.
-Vóley Sub 14 femenino: Misión Nueva Pompeya.
-Futsal Sub 16 masculino: Misión Nueva Pompeya.
-Futsal Sub 16 femenino: Misión Nueva Pompeya.
Con esta instancia zonal, el deporte volvió a ser protagonista en el corazón de El Impenetrable, donde cientos de jóvenes tuvieron la posibilidad de competir, compartir y representar a sus localidades con la mirada puesta en la gran final provincial de Chaco Juega.