”CHACO JUEGA” LLEGÓ A EL IMPENETRABLE: MÁS DE 600 JÓVENES COMPITIERON EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

Con el acompañamiento del Intendente Oscar Alberto Nievas, la Secretaria de la Producción, Ing. Agr. Jéssica Kloster, convoca a emprendendores a presentar proyectos

LOTERÍA CHAQUEÑA REALIZA SORTEOS Y ENTRETENIMIENTOS EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCULTORES

Lotería Chaqueña desplegó una amplia gama de actividades en el stand institucional montado en la plaza central de Castelli que contó con la